¿Regresó el amor? Miguel Bosé y Nacho Palau se fueron de vacaciones

Las vacaciones de Miguel Bosé y Nacho Palau fueron fenomenales

“El reencuentro ha sido fenomenal, juntar a la familia siempre es bueno, para los niños vernos juntos ha sido maravilloso, otra cosa es cómo se mantenga luego, pero sí, fue algo muy bonito”, platicó.

Dijo que cuando se reencontraron se dieron “un abrazo y un beso en la mejilla. Hemos recordado momentos muy bonitos, sobre todo momentos que vivimos junto a los niños”.

Cuando los conductores del programa le preguntaron si este reencuentro avivó el amor que alguna vez se tuvieron y si es posible que retomen su relación, dijo:

"Nunca se puede decir ‘de esta agua no beberé’. Con el tema de la enfermedad hubo un acercamiento, cuando ves que te puedes ir al otro barrio, la forma de pensar cambia, la separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro con los niños haya sido estupendo ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él. Los niños me preguntaron si íbamos a volver a estar juntos y les respondí que de momento la cosa va tranquila", concluyó.