Britney Spears no pierde la esperanza de recuperar a sus hijos

La razón por la que Britney Spears renunció definitivamente al bótox

Britney Spears terminó con el bótox. La estrella del pop de 41 años solía recibir inyecciones, que mejoran la apariencia al relajar los músculos que causan las arrugas, pero reveló que recurrió a los paches de belleza después de afirmar que el bótox la dejaba como si la hubieran golpeado.

Britney Spears (AFP Images)

A través de un video que compartió en Instagram, comentó: “Me puse bótox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente y por lo tanto hizo que la pesadez de mis párpados se cayera y literalmente parecía que alguien me golpeó y pago tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas... ¿cuál es el punto?”.

Sin embargo, resaltó las bondades de los parche: ”Así que encontré esta cosa y sinceramente es muy agradable porque es como masilla y se pega. Simplemente levanta mi frente sin todas esas agujas y el costo. Tal vez, por casualidad, están usando demasiado bótox y haciendo que tus ojos se caigan y literalmente parezcan que alguien te golpeó. ¿Pagar cuatro mil dólares? No tiene ningún sentido en absoluto”.

Britney también reveló que se ha operado los labios en el pasado y que prefiere a los médicos de Nueva York y los de Los Ángeles. “OK... Tengo una frente grande y realmente necesito flequillo, ¡pero siento que a veces no puedo ver con flequillo! Estoy compartiendo esto porque realmente funciona. También muchas veces, estos llamados -mejores doctores- aplican bótox de manera increíble. Nunca más en Los Ángeles. Mi primera vez, acabó de hacerme los labios en la ciudad de Nueva York. Muy diferente a Los Ángeles”.

Britney continuó: “Probablemente durante 10 a 15 años, no he tenido el mío bien hecho, y ¿qué pasa con los momentos en que una ceja está hacia arriba y la otra hacia abajo?. Las hermanas de mi amigo piensan que es divertido y se ríen, pero me gustaría ver qué harían si alguien les hiciera eso en la cara. Está bien... así que tal vez en una película como -Just Go with It- donde las cejas de esa chica están en mal estado, eso es divertido. Pero no en la vida real cuando un ojo es negro y azul y mucho más alto que el otro”.