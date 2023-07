Britney Spears se centrará en su libro, pese a su exitoso regreso a la música

Britney Spears ya tiene suficiente material “para varios álbumes”, pero planea concentrarse en el lanzamiento de su libro. La estrella del pop de 41 años lanzará sus memorias reveladoras, The Woman In Me, en octubre, y ese será su enfoque en los próximos meses.

Una fuente le dijo al Daily Mail: “En lo que respecta al lanzamiento de un nuevo álbum, ella tiene un montón de contenido nunca antes escuchado, suficiente para varios álbumes. Sin embargo, se centrará en el lanzamiento de su libro antes de abordar eso. Esto será una montaña”.