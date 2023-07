Harry Styles muestra un nuevo tatuaje ¿Dedicado a su ex Olivia Wilde?

Harry Styles tiene un tatuaje del nombre Olivia

El tatuaje en su pierna se visible cuando el músico vestía un shorts de color verde durante un paseo entre amigos, incluido el ex presentador de Late Late Show, James Corden y la modelo de Victoria's Secret Jacquelyn Jablonski.

Si bien algunos fanáticos señalaron rápidamente a Wilde, de 39 años, como la musa del tatuaje de Styles, otros sugirieron que el significado podría tener algo que ver con la canción de One Direction Olivia de su álbum de 2015 Made in the AM.

chicas es la cosa más boluda que hizo en sus 29 años de vida@Harry_Styles ya tenemos cita para el láser mañana. pic.twitter.com/rQC9pWo3sg — alex (@eronrev) July 30, 2023

“Viviré en una feliz ignorancia de lo que realmente dice ese tatuaje hasta que vea algunas fotos de resolución Ultra HD 4K para demostrar que estoy equivocada porque sé que mi hombre no fue lo suficientemente tonto como para hacerse un tatuaje con el nombre”, escribió un usuario de Twitter.

Harry Styles y Olivia Wilde. (Getty Images)

“Todas las bromas aparte, si el tatuaje realmente dice Olivia, entonces solo prueba que Harry Styles es humano. Hizo algo loco por una chica de la que estaba enamorado en un momento dado, probablemente como un gran gesto de romanticismo”, tuiteó un segundo usuario.

Sin embargo, algunos no creían que el artista de “As It Was” se hiciera un tatuaje dedicado a su ex. “No puedo creer que Harry Styles sea el tipo de persona que se tatúe el nombre de una relación en realidad”, publicó otro usuario de Twitter.