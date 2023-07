Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos: se van de vacaciones con Kailani

“Hace meses le prometí a Kai este curso de verano en @zunya. Me quedé en una serie que se graba todo el verano y estaba dispuesta a perder el trabajo si no me daban chance, pero aceptaron parar una semana para que pudiera ir y fue maravilloso”, contó Aislinn en el mensaje que escribió junto a las fotos.

Aislinn Derbez junto a Kailani (Instagram/Aislinn Derbez )

Kailani disfrutó de un curso de verano junto a sus papás

En las imágenes se puede apreciar a Kailani disfrutando de la naturaleza y algunas actividades al aire libre, pero lo que más llamó la atención fue una foto familiar en la que aparece junto a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann junto a Kailani (Instagram/Aislinn Derbez )

Aunque en su publicación, Aislinn no menciona a su ex esposo, sí dejó en claro que para ellos es importante que su hija de 5 años continúe coleccionando importantes recuerdos junto a sus papás.

“Estar en uno de mis lugares favoritos con algunas de mis personas favoritas y que mi hija tenga siempre estas memorias es de lo que más me llena el corazón y siempre será una prioridad”, puntualizó la intérprete.