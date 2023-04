¡Aplausos! La respuesta de Aislinn Derbez a quien le pide que se opere la nariz

Aislinn Derbez no tiene la intención de cambiar su físico

Esta no es la primera vez que Aislinn Derbez se defiende de las críticas a su físico En el 2017, durante una transmisión en vivo, le dijo a sus seguidores que no tenía la mínima intención de cambiar su nariz.

Aislinn Derbez (Instagram/aislinnderbez)

“No me voy a operar la nariz, no insistan. Todos esos paleros que me dicen, 'Ay opérate la nariz, te verías mejor'. Les digo: ‘No, fíjense que no me la voy a operar, no insistan’”, señaló.

Además, ha reflexionado sobre lo engañosas que pueden ser las redes sociales. “Cuando entro en la redes en estas fechas realmente me quedo pensando cómo la perfección que se muestra aquí en estos días es demasiado alejada de la realidad y hace que las expectativas a veces nos rompan el corazón. Recuerda que todo lo que ves aquí no es la realidad”, escribió.