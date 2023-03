ENTREVISTA: Tras tocar fondo, Aislinn Derbez está abierta al amor

Aislinn Derbez no esperaba que la maternidad fuera tan difícil

“Es que viví muchas cosas muy rápido porque me casé, poco después me convertí en mamá y me di cuenta de lo difícil que es la maternidad. Luego me divorcié inesperadamente y fue más complicado porque no pensé que iba a suceder”, platicó la actriz en entrevista.

En el 2015 posaron para la revista Quién. (Quien)

Fueron “golpes duros”, dijo, “porque no me lo esperaba (el divorcio) y entonces, toqué fondo, viví cosas. Mi familia, por la que yo había puesto todos mis huevos en la canasta, de pronto estaba despareciendo”.

Sin embargo, hoy la hija de Eugenio Derbez analiza de una manera muy diferente todo lo ocurrido y asegura que no perdió a la familia que había formado con Mauricio Ochmann, solamente se transformó.

“Yo creía que todo se estaba destruyendo y no sabía cómo resolverlo. Fue ahí que apareció la magia de la vida, me di cuenta de que (la relación) se estaba construyendo en algo muy diferente y bonito. Comprendí que se puede tener una separación amistosa y que los hijos pueden estar bien aunque los papás se divorcien”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. (Instagram.)

Este aprendizaje y otras lecciones son las que Aislinn Derbez comparte a través de su podcast La Magia del Caos en YouTube, que desde hace tres años tiene buena aceptación por parte de los internautas.

La estelar de producciones como La Promesa y A la mala considera que Ochmann y ella han sido ejemplo de muchos paradigmas que antes no estaban en el foco público.