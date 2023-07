Aislinn Derbez envía amorosa felicitación a la hermana que quizá no conocías

Aislinn Derbez es socia y la mejor amiga de su hermana Michelle

“Ser socias, mejores amigas y hermanas se nos da demasiado fácil (tipo podemos mantener discusiones muy incómodas en el chat de trabajo al mismo tiempo que nos mandamos memes por Instagram”, añadió en su publicación, en la que destacan imágenes de su hermana Mich con Kailani, la hija de Aislinn y con la que tiene una conexión muy especial.

Aislinn Derbez y su hermana. (Instragram)

Finalmente, destacó la maravilla de compartir su vida con Mich y el apoyo mutuo que se dan. “Amo sentir que por los menos existe una persona en el mundo que realmente me ve, me lee y me entiende tan a fondo (a pesar de que se la pasa burlándose de la excentricidad de mi cerebro). Te amo más allá de lo que las palabras pueden expresar, bro… Gracias por existir”, concluyó.

En respuesta, Michelle agradeció su mensaje y también se descosió en amor por ella. “Te amo demasiado, mi vida no sería tan divertida, caótica y definitivamente espontánea sin ti. Gracias por verme sin filtro y sapearme cuando es necesario. Bye bro, bendiciones”.