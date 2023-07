Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran los triunfos de su hija Nina

Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran la graduación de Nina

Además de su carrera como actriz, la hija menor de Andrea y Erik ha cosechado un éxito más, pues la actriz concluyó sus estudios de secundaria con el mérito a la excelencia.

Nina asistió a su ceremonia de graduación, donde tuvo la oportunidad de decir un discurso frente a sus compañeros, maestros y padres de familia, tal como se observa en el video que compartió orgullosa la conductora de Hoy a través de su cuenta de Instagram.

En las imágenes se observa algunos fragmentos del festejo mientras de fondo se escucha el tema Somewhere Only We Know. Además de una recopilación de fotos familiares y otras en las que aparece Nina posando con su reconocimiento con un promedio de 9.5, según se ver en el documento.

Nina Rubín Legarreta (Instagram)

Andrea Legarreta le dedica un conmovedor mensaje a su hija Nina

Andrea Legarreta le dedicó unas conmovedoras palabras a su hija Nina en las que destacó su entereza para enfrentar cada reto de la vida: “Dulce, adorable, inteligente, amada y bella en todos los sentidos, Nina… ¡El nivel de orgullo que sentimos por todo lo que eres, es inmensurable! ¡Te felicitamos tanto por todo lo vivido, aprendido y superado en esta etapa de tu vida! Sabemos que hubo etapas muy duras y complicadas y con tu temple, superadas…