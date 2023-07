“No tenemos relación”: Nietos de Talina Fernández en disputa por herencia

José Emilio Fernández y María Levy: En conflicto por la herencia de Mariana Levy

Posteriormente, el joven reflexionó sobre la situación que ha padecido desde que cumplió la mayoría de edad y comentó: “Es horrible. La verdad esta herencia en vez de traerme cosas buenas me ha traído puras cosas horribles, me he distanciado de mi familia muy feo. Realmente ahorita estoy muy solo, mi papá se fue, mi abuela acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación, aunque ahorita estamos progresando en volver a confiar en nosotros”, aseguró.

Finalmente, el nieto de Talina Fernández aclaró que actualmente se mantiene de distintos trabajos que realiza, como la venta de tacos y enchiladas; además de la ayuda que le dan sus amigos y los papás de éstos. Sin embargo, confesó que su famosa abuela también lo incluyó en su testamento, por lo que en los próximos días conocerá qué recibirá del legado de la periodista.