Las razones por las que hijos de Mariana Levy no han recibido su herencia

Hijos de Mariana Levy siguen sin recibir la herencia que les dejó

“Carolina (Capilla) es la tercera albacea que tiene el testamento de Mariana, primero fui yo siete años, luego fue Coco, y luego fue Carolina, y todo porque no se acaban de poner de acuerdo con los bienes de mi hermana que yo sé. Yo tengo todos los papeles de lo que mi hermana dejó y hasta que no se entregue hasta el último centavo, no vamos a quitar nadie el dedo del renglón”, declaró a la prensa.

Patricio Levy así llegó al velorió de Talina Fernandez en su casa de la Ciudad de Mexico. (Clasos)

Durante la última misa de cuerpo presente de su mamá, Talina Fernández, que falleció el pasado 28 de junio, víctima de leucemia, Patricio comentó que ya se cumplieron todos los requisitos para hacer valer la voluntad de la protagonista de telenovelas como La Pícara soñadora y Leonela.

“Es lo único que faltaba (que Emilio cumpliera los 18 años). Hoy vi a Carolina, vino hoy a velar a mi madre, nos dimos un gran abrazo, y le iba a preguntar: ‘¿qué onda?, ¿cómo vas?, ¿en qué va este proceso?, ¿a qué horas se va a acabar?, ¿qué falta?’, pero no se me hizo ni el momento, ni para ella ni para mí”, explico.

Molesto por las dificultades que han enfrentado sus sobrinos, Pato, como le llaman de cariño sus allegados, destacó que sus sobrinos tienen el derecho para disfrutar lo que su mamá les dejó.

“Los chavos se lo merecen. José Emilio tenía ocho meses cuando mi hermana se murió y sigue la sucesión testamentaria. Son cosas feas, los chavos se lo merecen, merecen tener el dinero por lo que mi hermana trabajó tanto, mi hermana se partió la madr*, mi hermana trabajó en lo que pudo, y lo hizo muy bien. Entonces los chavos merecen tener lo que su mami les dejó”, subrayó.