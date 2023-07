Así fueron los últimos momentos de Talina Fernández antes de morir

José Manuel revela lo que más extrañara de Talina Fernández

Sin embargo, destacó que su vida juntos fue fabulosa y que extrañará mucho su compañía. “Su trato, su plática, su amenidad que tenía. Me dejó más bien pendientes porque según ella me iba a llevar a Egipto a ver las pirámides y un viaje en el Nilo”.

Talina Fernández con su último novio, José Manuel Fernández. (Agencia México )

José Manuel Fernández también platicó cómo vivió con ella el cariño que en todo momento le manifestaba el público cunado la veía en la calle. “Era impresionante, así como ustedes (la prensa) que se vienen en bola, la gente igual. Yo me hacía a un lado, pero me jalaba y me decía: ‘tú eres mi pareja, vente para acá’. Fue muy agradable, muchos me dicen: ‘es que hiciste feliz a Talina’, y ella a mí”.

José Manuel Fernández Borbolla. (Clasos)

Con respecto al día en que se casaron de una manera simbólica, dijo que el padre Fede les dio su bendición a través de una oración. “Fue todo. Fuimos a Tequisquiapan porque ahí vive el padre, y estuvimos ocho días”.