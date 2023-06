Patricio Levy revela el lugar donde depositarán las cenizas de Talina Fernández

Las indicaciones que Talina Fernández dio para su funeral

Patricio Levy, su primogénito, también compartió las indicaciones que Talina Fernández les dio para que se llevara a cabo su funeral.

“Me dijo: ‘cuando me muera, yo quiero que me entierren en un féretro de vaquero’. Quería que fuera de madera, de esos que van como canica rebotando de un lado a otro. Quería un ataúd de pino, que no hubiera ni almohadita. Me costó trabajo encontrarlo, no lo encontré”, comentó.

Patricio Levy y Coco Levy en el funeral de su mamá, Talina Fernández. (Clasos)

En entrevista para el programa Hoy, Jorge ‘Coco’ Levy, su otro hijo, comentó que le gustaría llevar las cenizas de su mamá a Televisa, la empresa en la que trabajó por varios años y la que ella consideraba como su casa porque ahí inició su carrera.

“Se va a quedar aquí con toda su gente y no sé, en alguna locura hago una maldad de llevar un cachito de cenizas a la que fue su casa te trabajo. No sé, alguna locura puedo hacer, no sé qué se me vaya a ocurrir”, apuntó.