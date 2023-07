Biby Gaytán reacciona a los rumores de "control" de Eduardo Capetillo

Sobre como compagina su vida profesional con su vida de mamá, añadió: "Me parto en mil. A veces hasta digo '¡Por Dios!' en la noche que estamos bañando a los niños, después de que ya corrí, fui a los ensayos, hicimos tareas, que me parto", confesó. "Supongo que no soy la única, habernos muchísimas personas, no solamente mujeres también hombres, que nos partimos en mil, pero me mantiene feliz porque me siento realizada de cumplir, de satisfacer, esa necesidad y ese privilegio de ser mamá, de estar en mi casa que también lo disfruto muchísimo; y la parte profesional".

Biby Gaytán y sus hijas Alejandra y Ana Paula Capetillo (Instagram)

¿Por qué se alejó Biby Gayán de la televisión?

En una entrevista con su amiga Thalia en 2021, Eduardo Capetillo negó ser un esposo celoso y agradeció a Biby que, por voluntad propia, hubiera priorizado a su familia.

"Si yo fuera ese celoso que dicen que soy... pues imagínate, ahora que Biby hizo "Chicago" (el musical), que además, hizo una Velma Kelly gloriosa. Los hechos son más poderosos y contundentes (...) El sacrificio que hizo Biby, lo respeto mucho. Yo tuve que seguir trabajando para mantener a la familia. Ella dijo “Voy a poner pausa a mi carrera, para recibir a mi primer hijo y formar una familia”. Es admirable e increíble”, indicó.