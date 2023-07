Mijares y Lucero aclaran si dejarán que su hija Lucerito se vaya a vivir sola

Lucerito revela cómo le gustaría que fuera el joven que la conquiste

Concentrada en su reciente debut como actriz de teatro musical en la obra El Mago, Lucerito Mijares compartió cómo se encuentra en el plano amoroso. “La verdad es que ahorita no (tengo pareja), pero pues el que se quiera apuntar… llame ya”, confesó la joven cantante.

Lucerito Mijares. (Instagram/elmagothewiz)

Lucerito reveló cómo le gustaría que fuera el joven que la conquiste. “Que esté guapo, pero que primero sea buena persona, que tenga buen corazón, que sea muy fiel, que sea muy leal, que tenga un pelazo, que tenga una sonrisa preciosa”, sentenció.

Otra de las características importantes que la cantante considera esencial es que la quieran por quién es. "Y que me quiera por quien soy y no: ‘te quiero por ser la hija de Lucero y de Mijares’, eso que no le importe mucho”, explicó.

Lucerito Mijares será Dorothy en el musical 'El Mago'. (Instagram/elmagothewiz)

Aunque se dice que el apellido puede ser un factor determinante en la carrera de los hijos de los famosos, Lucerito dejó en claro que está orgullosa de tener como papás a dos superestrellas.

“A veces la gente piensa y dice: ‘Híjole, qué horror, soy hija de…’, pero yo soy muy feliz, pongo mi nombre en alto para también representar a estos grandes de la música”, admitió en entrevista para Hoy. “Cuando me dicen: ‘Oye, ¿qué se siente ser hija de Lucero y Mijares?’. (Respondo): ‘Me encanta, me encanta, me encanta, siento increíble’”, añadió.