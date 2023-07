¿Lucero Mijares fuma y bebe alcohol?, su mamá Lucero lo aclara todo

Hijos de Lucero y Manuel Mijares son muy sanos y tranquilos

“Ya, hablando en serio, hay gente que me pregunta: ‘¿cómo vas con tus hijos en edades de la juventud?’, y es que muchos chavos toman mucho, se desvelan mucho, van a fiestas, el antro… y la verdad es que agradezco que tú y José Manuel sean chavos tan sanos”, resaltó.

Lucero con sus hijos José Manuel y Lucerito. (Instagram/luceromexico)

“Tú eres un caso único parecido a mi caso porque yo a tu edad no tomaba una gota de alcohol, totalmente abstemia, no fumaba, y me encanta ver que la Lucerito hermosa no fume, no tome, no tenga una sola adicción y esté entregada a lo que le gusta, que es su música y ahora al teatro, tan disciplinada”.

En el caso de su primogénito José Manuel, destacó que es “un chavo muy sano y muy tranquilo. Qué suerte hemos tenido de ser papás de dos hijos tan tranquilos, tan alivianados que no nos han dado, gracias a Dios y hasta el día de hoy, ningún susto, ningún problema, ningún mal comportamiento. Eso lo valoro todos los días”.

Lucero resaltó que tanto La Beba como Jose, como les llaman de cariño ella y su papá, el cantante Manuel Mijares, los han llenado de satisfacciones y alegrías “desde el día que nacieron hasta hoy. Deseamos, decretamos y pedimos a la vida que así sigan siendo por siempre y que sean felices siempre”.

Después de la charla, Lucero se despidió de su hija para que comiera y continuara con los ensayos de la obra en la que también actúan María del Sol, Eugenio Montessoro, Óscar Acosta, Marisol Meneses, Crisanta Gómez, Juan Fonsalido, Dulce Patiño, Federico Di Lorenzo y Felipe Álvarez, entre otros.