Lucerito Mijares debuta en el teatro y su papá no puede de la emoción

Lucero niega que su hija fume y beba alcohol

Cabe recordar que durante el live que hicieron las Luceros en días pasados, uno de los usuarios conectados comentó que Lucero Mijares estaba borracha a lo que ella respondió: “Sí, estoy borracha, estoy súper borracha”, lo cual sorprendió a la intérprete de Electricidad y dijo:

Lucero y Lucerito Mijares. (Instagram)

“¿Por qué dicen eso si no estás borracha, si tú no tomas? No entendí el chiste. Yo creo que la que está borracha es la que lo comentó”, bromeó.

Sin embargo, Lucerito siguió la corriente y mencionó entre risas: “¡Claro, yo llego a mi trabajo hasta atrás!”. No obstante, la llamada Novia de América decidió aclarar que ni ella ni su primogénito José Manuel tienen vicios, son chicos sanos.

“Ya, hablando en serio, hay gente que me pregunta: ‘¿cómo vas con tus hijos en edades de la juventud?’, y es que muchos chavos toman mucho, se desvelan mucho, van a fiestas, el antro… y la verdad es que agradezco que tú y José Manuel sean chavos tan sanos”, resaltó.

“Tú eres un caso único parecido a mi caso porque yo a tu edad no tomaba una gota de alcohol, totalmente abstemia, no fumaba, y me encanta ver que la Lucerito hermosa no fume, no tome, no tenga una sola adicción y esté entregada a lo que le gusta, que es su música y ahora al teatro, tan disciplinada”, concluyó.