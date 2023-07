Ana Claudia Talancón conmueve al revelar su diagnóstico desde el hospital

Ana Claudia Talancón conmueve al hablar sobre su estado de salud

Sobre una imagen que su hermana Regina tomó de ella dormida en la cama de un hospital, se leía el mensaje: “Puede que sea apendicitis. Así desde las 3 am”, por lo que se entendía había sufrido de malestares durante un buen rato antes de llegar al centro médico.

Ana Claudia Talancón se encuentra hospitalizada. (Instagram/latalancon)

Hasta hace unas horas se desconocía su estado de salud, pero la actriz ya dio señales y de nueva cuenta, en su perfil de Instagram, dio a conocer cómo se encuentra de salud, aunque su mensaje no fue del todo positivo ni tampoco su aspecto.

“Quiero darle las gracias a toda la gente que me han mandado mensajes bonitos, que se ha preocupado por mí. Aquí sigo, no me han dado de alta, no era apendicitis, es una infección en el estómago horrible y, la verdad, sí me he sentido muy malita”, explicó a través de un video en el que se le ve postrada en la camilla y canalizada del brazo derecho.