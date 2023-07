Ana Claudia Talancón de nuevo es hospitalizada y preocupa a sus fans

Ana Claudia Talancón se encuentra hospitalizada

“Fue horrible, la verdad. Empecé a vomitar sangre, me asusté horrible y estuve tres días internada. Parece ser que tengo una clase de alergia específicamente a estos químicos, entre ellos el cloro y el amoníaco. Me hicieron muchas radiografías, tomografías y resonancias magnéticas. Tenía laceraciones en el estómago y en la tráquea y se me inflamaron los pulmones”, platicó Ana Claudia a la prensa en aquel entonces.

Ana Claudia Talancón. (Quién)

Hoy, un año después, la historia se repite y sus seguidores están preocupados. La protagonista de series de éxito como Soy tu fan y Terminales está internada en un hospital y quizá a punto de ser operada.

A través de sus Stories, la actriz de 43 años publicó una fotografía, tomada por su hermana Regina, en la que aparece dormida, postrada en la camilla, con ropa de hospital puesta.