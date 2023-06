“Piqué sabe que tengo comprada a una persona dentro de su empresa”: Jordi Martin

De acuerdo con el paparazzo español Jordi Martin, la razón por la que Gerard Piqué se vio obligado a oficializar su noviazgo con Clara Chía al publicar aquella primera selfie donde aparecen juntos es que su becaria le puso un ultimátum, luego de que Jordi dio a conocer el perfil de una chica (de las muchas) que se había relacionado con Piqué.

Clara Chía y Gerard Piqué anunciarán su compromiso (Instagram)

Julia Puig, la causante del ultimátum de Clara Chía a Piqué

“Ojalá pudiéramos saber la cifra exacta (de mujeres que han estado con Piqué)”, dice Jordi Martin en entrevista para Quién, al recordar el caso de una de ellas cuya presencia hizo enfurecer a Clara Chía.

“Hace unos meses estuve hablando con una, y en mi Instagram publico que ‘Hay una chica, una abogada de Barcelona (relacionada con Piqué)’ y se viraliza en el mundo entero. Puse la foto de su perfil y se viralizó. Ella se pone en contacto conmigo y me dice: ‘¿Cómo has sabido esto? Es muy fuerte que tengas esta información’”, recuerda el fotógrafo sobre la conversación que tuvo con la chica en cuestión, llamada Julia Puig.

Julia Puig es la abogada que Jordi Martin dio a conocer como otra amiga de Piqué (Instagram)

Lo sorprendente del caso fue que Clara la buscó para cotejar fechas en el calendario y ver si en algún momento Piqué había estado con las dos al mismo tiempo.

“Fíjate adónde llegó la inseguridad de Clara Chía, que ella se pone en contacto con esta chica y le dice: ‘Dime desde cuándo tú ya no estás con mi novio’, y le dice esta chica: ‘Enero de 2022’; y dice Clara Chía: ‘Pero si yo estoy desde noviembre del 2021, no me cuadran las fechas’. Entonces Clara se va de casa (de Piqué)”, explica Jordi.