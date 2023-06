“Piqué ha estado con media Barcelona”: destapan infidelidades a Shakira

Jordi Martin habla sobre las infidelidades de Piqué a Shakira

Jordi Martin aseguró que conoce los movimientos de Piqué desde hace 13 años. “Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En trece años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches”.

“Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”, manifestó.

Según relató el profesional de la lente, era tal la fama de playboy de Piqué que un día recibió la llamada de Tonino Mebarak, hermano de Shak, para corroborar los rumores que tenía sobre su ahora ex cuñado.

“Tonino a mí me llama y me dice: ‘Vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?’. Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’”, contó sobre cómo el hermano de la barranquillera quiso conocer la realidad que vivía Shakira en el terreno amoroso.