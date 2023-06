Silvia Pinal no irá a la boda de Michelle Salas por esta razón

Silvia Pinal no irá a la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz

Y a pesar de que la conductora de televisión aseguró que ya había recibido la invitación para la boda de Michelle, fue Sylvia Pasquel quien confirmó que debido a motivos de salud, la matriarca de la familia no podrá ir a la boda. “Mi mami no puede viajar”, declaró

Michelle Salas y Danilo Díaz Granados. (Instagram)

Finalmente, la abuela de Michelle Salas evadió los cuestionamientos sobre que Luis Miguel rechazó la invitación de Michelle Salas a su boda,

“A mí no me metan en esos chismes, yo no leo revistas ni leo de ese tipo de publicaciones… no es mi boda”, aseveró.