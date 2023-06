Topanga, de 'Aprendiendo a Vivir', revela que vivió acoso de un ejecutivo

Danielle Fishel revela que el acoso afectó sus relaciones

Rider Strong, quien interpretó a Shawn Hunter en la serie, dijo que Fishel era "muy madura" y "muy avanzada" para su edad, mientras que Will Friedle, quien interpretó a Eric Matthews, la describió como una adolescente “segura”.

Elenco de Aprendiendo a vivir (Instagram)

Fishel estuvo de acuerdo y agregó: “Siempre he podido mantener una conversación con un adulto. Puedo mirarte a los ojos. Siempre he sido así. Pero en un sentido romántico, de mirada masculina, no deberían haber hablado de mí a los 14, 15, 16 años. Y lo estaban, incluso directamente para mí”.

Fishel compartió que su experiencia en el programa, que duró siete temporadas desde 1993 hasta 2000, “la hizo mala para establecer límites” en sus relaciones románticas.

“No tenía absolutamente ninguna expectativa de cómo se supone que debes hablarme, de cómo se supone que debes tratarme”, dijo. “Me aguantaría por aguantar porque no quería que nadie pensara que pensaba que era mejor que ellos o que no eran lo suficientemente buenos para mí”, agregó.

Aprendiendo a vivir (IMDB)

Fishel, quien se casó con Jensen Karp en noviembre de 2018, después de su divorcio de Tim Belusko en marzo de 2016, señaló que no había desempacado todas esas emociones hasta hace poco. "Realmente no procesé cómo me afectó cuando era adolescente, o cómo me afectó a los 20 o incluso a los 30, hasta los últimos años", explicó, "y luego pude mirar hacia atrás y conectar los puntos”.