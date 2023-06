La polémica escena de sexo de The Weeknd y Lily-Rose Depp que divide opiniones

¿The Weeknd es sólo un provocador?

En abril pasado, al hablar sobre su trayectoria con la revista Interview, el ex novio de Selena Gomez aseguró que su trabajo siempre ha sido “provocativo”. “Me han juzgado desde el principio”, dijo.

“No importa lo que sientas al ver esa escena, ya sea incomodidad, asco o pena ajena por los personajes. Son todas esas emociones las que te llevan a pensar: ‘Este tipo está metido en una situación que le queda grande, no debería estar aquí’”, añadió The Weeknd en su plática con GQ.

Lily-Rose y The Weeknd presentarón 'The Idol' en Cannes (Getty Images)

Si Tedros da la sensación de ser un "perdedor" que no sabe qué hacer cuando se cruza en su camino con la gran oportunidad de su vida, en la forma de Jocelyn, es porque la intención de The Weeknd nunca fue presentarlo como un seductor.

“Es despreciable, un psicópata, ¿por qué endulzarlo? No hay nada realmente misterioso o hipnótico en él. Y lo hicimos a propósito con su aspecto, sus atuendos, su pelo: el tipo es lo peor”, enfatizó el cantante.

Tedros, el personaje de The Weeknd, es el dueño de un antro y líder de un culto (Cortesía/HBO)

En un reciente artículo publicado por The Daily Beast, se cuestiona la actitud “conciliatoria” de The Weeknd al querer darle un giro no sexual a una serie que explota el alto contenido sexual, ya que aseguran que no se puede ser un “provocador a medias”.

Con información de Bang Showbiz