“¡Que se salgan!”, Alejandro Fernández defiende ‘Mátalas’ en sus conciertos

Alejandro Fernández no dejará de cantar 'Mátalas'

Ante un auditorio lleno, El Potrillo adelantó que interpretaría Mátalas, tema que de un tiempo para acá ha levantado polémica en redes sociales. Algunos internautas aseguran que es una apología del feminicidio cuando México ocupa el séptimo lugar en este rubro, de acuerdo con el informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina en marzo pasado.

Alejandro Fernández. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Con su mamá Cuquita Abarca y su novia Karla Laveaga presentes en el show, el cantante dijo que si el público consideraba ofensiva la letra de la canción Mátalas podía salir un momento y regresar a disfrutar el resto del show una vez que terminara de interpretarlo.

"Les voy a dar chance. Al que no quiera escucharla, pues que se salga del concierto", expresó arriba del escenario. Yo voy a seguir defendiendo mi canción, con esta canción entré aquí, en España, de hecho. Me voy y el que quiera, que se quede y el que no, que se vaya, ¿va?", añadió Alejandro Fernández.

Aunque se desconoce si hubo alguien que saliera del recinto manifestando su descontento, lo cierto es que, quienes se hayan quedado, disfrutaron del momento coreándola de principio a fin.