La foto más tierna que Shakira comparte con su mamá tras cirugía de su papá

El mensaje que Shakira dedicó a su mamá Nidia Ripoll

En mayo pasado, la barranquillera fue reconocida como la Mujer del Año en el Billboard Latin Women In Music y cuando recibió el galardón alusivo, envió un poderoso mensaje acerca del empoderamiento de la mujer y, en específico, se refirió a su mamá con una dedicatoria muy significativa.

“Hay una mujer muy especial para mí que me ha inspirado más que nadie que no está aquí hoy, mi madre. Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia y para mí mami, tú has sido la mujer del año”, destacó.

“Así que este reconocimiento va para ti y para mis hijos Milan y Sasha, porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día. También para mis amigas, ustedes me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas”, concluyó.