Lady Gaga revela por qué ha estado alejada de la vida pública

Lady Gaga estuvo inmersa en su personaje de Harley Quinn

“Escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses para desarrollar mi personaje para 'Joker', filmé 'Joker' durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo), he estado dirigiendo mi línea de maquillaje Start-up Haus Labs, haciendo trabajo filantrópico y, además, he estado trabajando en la edición de la película Chromatica Ball”.

La ganadora del Oscar, que interpreta a Harley Quinn, la pareja de Joker, interpretado por Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux, dijo que el tiempo lejos de los reflectores le ha dado la oportunidad de sanar y recargar energías.

“Puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por hacer arte, música, moda y apoyar a la comunidad nunca ha sido más satisfactorio”, continuó la creadora de hits de Hold My Hand.

Lady Gaga (GettyImages-1389402140)

“Espero que sepan que este tiempo para mí ha sido extremadamente sanador y recargador para mi corazón, mente, cuerpo y creatividad: crear dentro de mí y tener una vida personal que sea solo para mí”.

“Estoy segura de que puede sentirse diferente porque no siempre he sido tan privada (apuesto a que eso hará reír a algunos de ustedes), pero amo a mis fans, mis pequeños monstruos, tanto y eso nunca cambiará”.