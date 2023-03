Lady Gaga se roba corazones en los Oscar al ayudar a fotógrafo que se cayó

¿Cuántas veces ha estado nominada Lady Gaga a los Oscar?

Esta es la cuarta vez que Lady Gaga está nominada en los Premios Oscar. Ya estuvo nominada una vez como ‘Mejor actriz’ y en dos ocasiones en la categoría de mejor canción, con 'Til It Happens to You', compuesta junto a Diane Warren, del documental 'The Hunting Ground' en 2016, y 'Shallow' de 'Ha nacido una estrella', que protagonizó junto a Bradley Cooper en 2019 y que se convirtió en el tema ganador de esa edición de los Oscar.