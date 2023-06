John Travolta se viraliza al celebrar 45 años del estreno de 'Vaselina'

John Travolta recuerda el estreno de 'Vaselina' hace 45 años

Durante este día, cientos de internautas se volcaron en Twitter, Instagram y Facebook buscando su nombre al conmemorarse 45 años del estreno del clásico filme en cines de Estados Unidos.

Vaselina, la película de 1978. (Especial)

Sucedió así ya que él junto a Olivia Newton-John, fallecida en agosto de 2022, protagonizaron la afamada película de 1978, ambientada en los años 50, bajo la dirección de Randal Kleiser, basada en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey.

Vaselina fue un éxito rotundo. La mágica conexión entre los protagonistas, a través de sus personajes Sandy Olsson y Danny Zuko, ya forman parte de la historia del cine a nivel mundial.

Tenían 29 y 24 años respectivamente cuando rodaron la producción, y junto con la canción y coreografía de Summer Nights o You’re The One That I Want, formaron parte de la cultura pop.