La razón por la que Emily Blunt no quiere que sus hijas sean actrices

Emily Blunt no quiere que sus hijas se dediquen a la actuación

“Se me encogen los dedos de los pies cuando la gente me dice: 'Mi hija quiere ser actriz'. Quiero decir, 'no lo hagas'”, le dijo la intérprete a la edición británica de la revista Harper's Bazaar.

Emily Blunt y John Krasinski. (AP)

“Porque es una industria dura y puede ser muy decepcionante. Mucha gente te dice que no te tomes las cosas como algo personal, pero es completamente personal, especialmente cuando te juzgan por tu apariencia. Así que solo tienes que soportar ese lado de las cosas”.

Además, la fama de la estrella de El regreso de Mary Poppins no es “emocionante” para sus hijas, diciendo que está “completamente desvinculada” del nivel de estrellato que ha alcanzado. “Cuando me veo en una valla publicitaria, tengo esta completa disociación con ella… Pienso, ¿quién es ese? Y puedo ver a mis hijas haciendo lo mismo: pueden decir, oh, ahí está mamá, pero no es emocionante para ellos”, dijo a la publicación. “Lo que es emocionante para ellos es cuando puedo recogerlas de la escuela y llevarlas a nadar”.

Emily Blunt y John Krasinski. (Getty Images)

A pesar de sus opiniones sobre la industria, la actriz británica dijo que tener ambición es "saludable" y dijo que "conocer lo que vales" como actriz es crucial. “La ambición es saludable, no debe verse como algo negativo. Se trata de conocer tu valor y lo que aportas a un proyecto, y nunca disculparse por hacerlo bien”.