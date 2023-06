Elliot Page prefirió arriesgar su carrera que negar por más tiempo que era trans

Elliot Page prefirió haberle dicho adiós a Hollywood que a sí mismo

Elliot Page reconoció que prefirió poner en riesgo su carrera en el cine antes que renunciar a aceptar su verdad y asumirse como un hombre trans. Proceso que le llevó varios años y que finalmente hizo del conocimiento del público en 2020.

“Antes de declararme queer en 2014, ya había tomado la decisión de que vivir mi vida, para mí, iba a ser más importante que estar en películas. Pensé: ‘¿Qué estoy haciendo? Esta es mi oportunidad de estar vivo; esto simplemente no vale la pena. Simplemente no’. Así que pensé menos en el trabajo y más en lo que significa hacer la transición públicamente y me sentí abrumado por eso. Simplemente seguía apareciendo, no se soltaba”, contó a The Guardian.

Elliot Page (Getty Images)

Asimismo, el actor de la serie The Umbrella Academy reveló que ha sentido una gran cantidad de “euforia corporal” desde su transición.

“Para ser honesto, lo experimento todos los días cuando me despierto por la mañana. Cuando digo que siempre me consumía la incomodidad, lo digo en serio. Entonces, el hecho de que me levanto por la mañana y salgo de la cama y estirarme así, eso para mí es euforia corporal”, explicó.