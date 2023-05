Hijo de Verónica Castro revela los problemas de salud que enfrenta la actriz

¿Verónica Castro le hizo brujería a Yolanda Andrade?

Recordó que hace unas semanas Verónica Castro recibió la visita de su nieta Rafaela y la tuvo muy contenta, dejando en claro que no existen problemas con la mamá de ella, Paola Erazo, como también se ha rumorado.

Yolanda Andrade y Verónica Castro. (Agencia México.)

“Estuvimos con ella y muy feliz mi mamá como abuela, es una adorada y consentidora. Hay muy buena relación, son puras especulaciones de lo que realmente pasa, todos estamos felices”, indicó para luego descartar los rumores en torno a que le ha practicado alguna brujería a Yolanda Andrade luego de que la conductora fue hospitalizada hace unos días a causa de un aneurisma cerebral.

“Mi mamá no tiene enemigos no tiene problemas con nadie. De repente le tiran por acá y por allá, y no sé qué sentirá ella pero por la carrera que tiene, ya está acostumbrada. Sí es una ridiculez y perdón que lo diga. Si se habló del karma es porque se junta con sus amigos de Twitter y de las novelas.

"Se refirió a una escena en la que algo pasó con la mala de la historia y lo comentó, pero lo quisieron relacionar (con Yolanda Andrade). Mi mamá está enfocada en ella, en su salud y en su familia”, concluyó.