Tina Turner le rinde homenaje a su hijo Ronnie, quien murió en septiembre

El hijo mayor de Tina Turner, Craig, a quien tuvo cuando era integrante de Raymond Hill se suicidó de un disparo en julio de 2018. El agente inmobiliario se quitó la vida en su casa de Studio City a los 59 años.

"Mi momento más triste como mamá. El jueves 19 de julio de 2018, le dije mi último adiós a mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Tenía 59 años cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé", tuiteó Tina en ese momento.

Ike y Tina Turner con sus hijos Michael, Ike Jr., Craig Hill y Ronnie Turner en 1972. (Michael Ochs Archives)

Turner tuvo a Ronnie en 1960 con su esposo Ike, de quien se separó en 1976 luego de acusarlo de golpearla, antes de morir por una sobredosis de drogas en 2007. Mamá e hijo aparecieron en la película biográfica de 1993 sobre la cantante, titulada What's Love Got To Do With It.