Madonna salió de antro a los 64 años y quisiéramos tener su energía

Madonna, Vogue y los ballrooms

De esta forma, mientras que la cuenta de Instagram de la cantante, compositora, actriz, directora, empresaria y filántropa ha mostrado en días recientes cómo se va gestando el espectáculo que presentará en su nueva gira de conciertos, ahora también dejó ver que sigue siendo la reina de las pistas de baile, al hacerse presente en este club que le abrió sus puertas y reconoció el enorme impulso que Madonna dio a esta escena de la vida nocturna.

Vestida con un total look negro con botas de inspiración industrial, lentes oscuros over size y su actual melena pelirroja, la Reina del Pop posó en distintos rincones del lugar, según mostró en la sección de Historias de su Instagram y, en particular, destacó una foto en la que aparece junto a Jasmin, a quien la cantante identificó como Reina Madre de la House of Mizrahi, una de las “casas” o familias de bailarines que se enfrentan en la pista de baile en los torneos donde se despliegan el voguing, la pasarela y otras categorías de expresión escénica de las que la intérprete se inspiró para crear, precisamente, el tema Vogue.