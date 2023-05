"Da asco": Rosalía responde a rapero que manipuló sus fotos para sexualizarla

¿Quién es JC Reyes, el rapero español que publicó fotos falsas de Rosalía?

Los seguidores de la Rosalía mostraron su enojo y esperan que la cantante presente una denuncia formal en contra del rapero JC Reyes, originario de Sevilla y cuyo nombre real es Juan Manuel Cortés Reyes, luego de que éste publicara una fotografía manipulada digitalmente para sexualizar la imagen de la cantante en lo que podría calificarse como un claro hecho de violencia de género en plataformas digitales.

La medida, que podría parecer la típica estrategia de un sitio de internet dedicado al click bait (o sea, una trampa para darle click) con la promesa de mostrar fotos de celebridades al desnudo, parece el intento desesperado de un “colega” de la intérprete de Chicken Teriyaki para crearse fama y atención del público a cualquier precio.

Rosalía es una de las artistas más reconocidas y premiadas de la música en español en la actualidad (Getty Images)

“¿Tuviste que subir una foto de Rosi para darte a conocer? Qué manera tan baja de moverte en los medios, que necesitas de una foto editada de otra persona. No te deseo el mal, pero todo cae por su propio peso”, escribió un usuario de Instagram en la publicación más reciente del perfil de esta red social de JC Reyes, como una de las miles de respuestas y mensajes de apoyo a Rosalía que inundaron las redes sociales tras el suceso.

En dicha publicación, conformada por un video promocional de la gira de conciertos del rapero, quien se presentó en Barcelona el pasado 18 de mayo, el texto con el que el músico acompaña a las imágenes deja ver una actitud retadora y agresiva que parecería ser la forma en que se presenta ante sus seguidores (que en Spotify superan los 3.7 millones de oyentes mensuales, aunque en Instagram sólo son 251 mil) y el público en general.

Rosalía (Getty Images)

“¡Yo no hablo mentiras! La calle ahora mismo está conmigo por ser yo, porque me criaron pa’ ser original, ustedes pueden seguir hablando mierda, lo que esté de Dios no lo van a impedir ustedes, estoy listo pa’ ser el mejor”, se lee en la descripción del video.