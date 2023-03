Rosalía y Rauw Alejandro en su entrevista más íntima: 'Tenía la fe perdida'

Rosalía confesó que esta primera colaboración está inspirada en los boleros porque "siempre estamos escuchando boleros, cuando cocinamos... El bolero es un género bastante romántico", agregó Rauw.

Sobre trabajar juntos, confesaron que fue un reto: "Ha sido intenso, pero sé cómo comunicarme con ella. Si había algo que no me gustaba esperaba al momento perfecto para decírselo. Es exigente, pero eso es algo bueno, por eso ha llegado donde está", reconoció Rauw Alejandro.

Ya entrados en calor, la española confesó uno de los factores que la cautivó cuando conoció al puertorriqueño.

“Es que cuando te conocí pensaba que tú eras de una manera y luego me sorprendiste”, dijo Rosalía. “Pienso igual que tú. Prejuzgándote parece que vas a hacer ‘ghosting’, que un poco chico malo eras”, añadió Ibai Llanos.

Rosalía y Rauw Alejandro. (Instagram.)

Entonces, la cantante confesó que en ese momento “había perdido la fe en la masculinidad” y no entendía la imposibilidad de expresar sus emociones. “Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación y lo digo porque los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles, pero contigo no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido".





¿ROSALÍA y RAUW ALEJANDRO VAN A CASARSE?

Al inicio de la entrevista, Ibai Llanos no titubeó al preguntar “¿Se van a casar?” y Rosalía negó entre risas “Ay, Ibai. ¡Qué cosas tienes, de verdad! Eres como mi abuela. Mi abuela siempre me dice: ‘Bueno, y qué’”.