¡Alejandro Fernández, monumental! Celebra a don Vicente y que será abuelo

"Pensé que no se iba a acabar la tormenta jamás, fue como una lección de que las cosas no son tan fáciles, pero sé que mi papá me ayudó. Jefe, te amo", dijo emocionado Alejandro, quien en todo momento mostró gratitud. "Hoy más que nunca debemos agradecer que estamos vivos, que estamos aquí en este momento, juntos", agregó.

Bajo el cielo mexicano, que dio tregua, la Monumental Plaza de Toros México se rindió ante el encanto de El Potrillo, quien es consentido de los mexicanos desde que debutó a los 19 años. Anoche probó que se ganó a pulso ese lugar gracias a su talento; la potencia de su voz aún alcanza los tonos más altos en sus interpretaciones.

Alejandro Fernández hace un feliz anuncio

Como correspondió, Fernández hizo cómplices a los reunidos en el recital con el que cumplió el sueño de repetir la hazaña de El Charro de Huentitán, quien abarrotó el escenario de la Nápoles el 15 de septiembre de 1984. A 39 años de aquella histórica velada, Alejandro logró el cometido y para festejarlo hizo el mejor de los anuncios.

Con la foto de un ultrasonido en mano, el artista gritó: "¡Tendré nuevo nieto!" y con todo el orgullo, dirigiéndose al futuro papá por segunda ocasión, su hijo Alex, le expresó, "¡estás bien ca***n!". La Monumental "se cayó" en jubilo por saber que "la dinastía Fernández sigue creciendo", como hizo notar El Potrillo.

Alejandro Fernández anunció que será abuelo por tercera ocasión. (Instagram/Alejandro Fernández)

La energía que los muros de la Plaza de Toros trataba de contener se extendió pronto hasta las calles que rodean el recinto, afuera las personas detenían su paso para escuchar alguna de las 39 canciones que entonó el hijo de don Vicente, entre las que estuvieron incluidos por supuesto los éxitos de su papá.

Con Eso y más recordó a otro grande, Joan Sebastian, y en la importante noche El Potrillo tuvo a un invitado especial, el colombiano Jessi Uribe, con quien cantó su más reciente apuesta musical, Tu maniquí. Pero las canciones más coreadas fueron sus baladas, como Se me va la voz.