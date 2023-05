Los mensajes ocultos a Piqué en 'Acróstico', la nueva canción de Shakira

Desde 2017 Shakira no lanza un disco de estudio. El más reciente fue El Dorado, que incluyó éxitos como Me enamoré, Chantaje y La bicicleta, entre otros. Se espera que este año dé a conocer su nueva producción musical, mientras tanto, desde abril de 2022 se ha dado a la tarea de lanzar temas alusivos a su ruptura con Gerard Piqué.

El 22 de abril de ese año dio a conocer Te felicito a dueto con Rauw Alejandro. En ese entonces, aún no anunciaba el fin de su relación con el ex futbolista pero ya se rumoraba que estaba dedicada a él. Para el 20 de junio de 2022, la colombiana se unió a Black Eyed Peas y estrenaron el sencillo Don't You Worry, con el que no dio señales de despecho hacia su ex pareja.