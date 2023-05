Shakira cambia el despecho por amor: lanza nueva canción para sus hijos

¿Qué dice Acróstico, la nueva canción de Shakira dedicada a sus hijos?

La primera parte de Acróstico, la nueva canción de Shakira, se basa en las letras del nombre de Milan, su primogénito, quien actualmente tiene 10 años.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

En esta estrofa, Shakira deja ver el impacto que tuvo en su vida la llegada de su primogénito, por quien expresa un amor incondicional. Da señales de que siendo su hijo mayor ya se da cuenta de las situaciones por las que atraviesan los adultos, por lo que con él acepta que, en muchas ocasiones, los anhelos no se cumplen por más que se intente.

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy