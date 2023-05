Priscilla Presley y su nieta llegan a acuerdo millonario por herencia de Lisa

¿Qué recibirá la exesposa de Elvis Presley?

La hija del llamado Rey del Rock and Roll murió a los 54 años en Los Ángeles, California, víctima de un paro cardíaco. Semanas después, Priscilla demandó a su nieta Riley Keough, debido a que su hija dejó un fideicomiso millonario a nombre de hijos y ella exigía algún tipo de apoyo.

Lisa Marie Presley y Priscilla Presley. (Getty Images)

De acuerdo con el portal TMZ, la viuda de Elvis recibirá una cantidad de dinero millonaria por parte de sus nietas y también se quedará con la mansión Graceland, lugar donde vivió el reconocido intérprete de temas como Can't Help Falling in Love.

La mamá de Lisa Marie Presley indicó en su alegato que el documento que la dejaba fuera del fideicomiso tenía inconsistencias en la firma de su hija y en la fecha cuando, aparentemente, se llevó a cabo el contrato.