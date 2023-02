Priscilla Presley responde a la decisión de cuestionar el testamento de su hija

Como este último se quitó la vida en 2020, Riley se convirtió en la única persona a cargo del Promenade Trust, que posee una participación del 15% en el patrimonio de Graceland -la mansión del difunto Elvis- y la concesión de licencias sobre su propiedad intelectual.

Priscilla cuestiona la "autenticidad y validez" de este cambio, que se produjo en marzo de 2016, y quiere que un juez lo revise porque ella encontró "inconsistencias en el papeleo". Lo que más le llama la atención es la falta de ortografía que aparece en el nombre de Lisa Marie y su firma, que no concuerda con la habitual de su hija. También alega que el documento no se firmó ante notario y que la enmienda no le fue entregada en vida de Lisa Marie, tal y como lo exigen los términos del fideicomiso.

Lisa Marie Presley tuvo muerte cerebral al llegar al hospital (Getty Images)

Priscilla se pronunció acerca de la decisión que tomó, y que contraviene directamente los deseos de su hija, para asegurar que lo está haciendo por su familia porque su única intención es que sigan estando unidos.

"Hoy habría sido el 55 cumpleaños de Lisa. Mi deseo es proteger a mis tres nietos y mantener unida a nuestra familia. Desde el primer momento en que tuve a Lisa en mis brazos, la he protegido, amado y guiado, al igual que he hecho con mi hijo. Nuestros corazones están rotos y tengo que aprender a vivir sin mi única hija", afirmó en un comunicado.