La razón por la que Hailey Bieber no quiere tener hijos con Justin Bieber

¿Por qué Hailey no quiere tener hijos con Justin Bieber?

Desde entonces, los rumores sobre una inminente incursión en la paternidad por parte de los Bieber han sido frecuentes, especialmente después de que ambos hayan reflexionado sobre esa idea en diversas entrevistas y apariciones públicas.

La última de ellas se produjo este fin de semana. La sobrina del actor Alec Baldwin, volvió a confirmar su sueño de tener hijos, aunque ha incluido otro 'pero' que parece indicar que no tiene intención de precipitarse,

Justin Bieber y Hailey (Instagram)

"Literalmente no he dejado de llorar sobre esto. Me muero por tener hijos, pero me asusta", confesó Hailey en conversación con el semanario Sunday Times, antes de señalar el intenso escrutinio público que recibe tanto ella como Justin, entre los que habitualmente se cuelan crueles mensajes de odio.

"Bastante tenemos con que se digan tantas cosas de mi marido y de mis amigas. No me puedo imaginar lo que tendría que afrontar si la gente dijera cosas de un niño", reveló la modelo.