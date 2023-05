¿Problemas en el paraíso? Captamos a JLo y Ben Affleck discutiendo

JLo y Ben Affleck parecen estar enojados

El turista que tomó las fotos y los videos le contó al Daily Mail que Ben parecía "frustrado o irritado" mientras que Jennifer se veía "tímida" y "parecía un poco triste" durante la acalorada charla. "Hubo muchos gestos con las manos. Él estaba moviendo las manos hacia arriba y hacia abajo, y parecía acalorado", abundó el testigo.

El informante agregó que parecía más una "discusión". Sin embargo, el medio especializado Page Six consultó a una fuente que conoce muy bien a Bennifer. "Puedes ver claramente que están teniendo una conversación y ella lo está escuchando. Es un narrador y puede animarse cuando habla", dijo.



No está claro qué le estaba diciendo Affleck, de 50 años, a la multi-guionista, con quien se casó el verano pasado, pero últimamente su relación parece muy poco amorosa. El miércoles la pareja fue captada teniendo un intercambio aparentemente frío antes de posar para las fotos en el estreno de su nueva película, The Mother.

Ben parecía agitado mientras señalaba con el dedo a JLo, de 53 años, cuyas expresiones faciales indicaban que podrían haber tenido un desacuerdo. Pero con su experiencia consumada en la alfombra roja al salir a posar formalmente desplegaron todo el PDA posible.