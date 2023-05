Magneto inicia los festejos por 40 años de trayectoria y con varias sorpresas

¿Qué temas interpreta Magneto en sus conciertos?

“Estábamos cansados, llevábamos siete años de gira, viajando por todos lados y decidimos decir adiós. Más tarde, cada uno se dedicó a cosas distintas, agarramos las riendas de nuestro propio camino y volamos. Tiempo después, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por mantenernos aquí, por su cariño profundo”, destacó para luego unir su voz a la de sus compañeros en la canción Sugar, Sugar.

Enseguida tocó el turno de Alan para recordar la época en que se lanzó como solista con el tema Si pudiera volar. Y de nuevo con los cinco en el escenario, cantaron Eva María, cuyo videoclip, recordó Mauri, grabaron en Cancún.

Tono, Mauri, Alan, Elías y Alex. (Clasos)

A este éxito le siguieron Cambiando el destino, que dio título a la película que filmaron en 1992 con Gabriela Platas como coestelar. Y ya entrados en la onda noventera, entregaron un popurrí de temas característicos de los 90’s Pop Tour, el espectáculo con el que también están girando en varias plazas de México.

Morir tres veces, Cielo, Ámame hasta con los dientes, Ritmo de la noche y La calle de las sirenas, fueron algunos para retomar los éxitos de Magneto ya casi en la recta final del espectáculo que tuvo grata acogida en La Maraka, foro que en lo que resta de mayo y el mes de junio presentará los conciertos de María León, Yahir, Fernando Delgadillo, Benny Ibarra, La Santa Cecilia, La Castañeda, Cuatro Copas, Elefante, La Única Internacional Sonora Santanera y Los Panchos, por citar algunos.

Magneto ofreció un concierto en La Maraka. (Claudia Pacheco)

En medio de un ambiente de nostalgia y emoción sin fin por ver de nueva cuenta a sus ídolos en acción, sus fans estallaron en júbilo con las emblemáticas Para siempre, Malherido, Corazón abierto y la infaltable 40 grados que, en su momento, alcanzó los primeros sitios de popularidad en la radio.

Ya en acústico, los cinco Magneto cantaron por primera vez Story of my life, un clásico de One Direction. Le siguieron Tu libertad y, para cerrar con broche de oro la inolvidable velada, se despidieron con Vuela, Vuela bajo la promesa de regresar pronto.