“Los 90’s nos cambiaron la vida”: Karla, Alex y Chacho reviven esa época musical

“Los 90 porque fue una década muy especial, fue el resultado de la música de los 70 y 80. Hoy ha transcurrido el tiempo suficiente para que nuestras canciones ya sean clásicos porque, musicalmente hablando, la gente creció con nosotros. Todos éramos chicos y hoy nuestra música permea en nuestros hijos y nuevas generaciones, es algo muy emocionante”, destacó el músico y cantante.

El dúo Sentidos Opuestos. (Instagram/chacho_gaytan)

Cuando Karla se integró a Jeans tenía 13 años. “Y yo veía a Sentidos Opuestos como las grandes estrellas. Ale siempre me ha parecido que es guapísima, era como nuestra hermanita mayor. Me acuerdo que en los 15 años de Paty Sirvent, todas bailamos con ella y sus chambelanes, porque todos éramos amigos. Yo me llevaba con los D’Alessio, los Gaytán y Alex, de Mercurio. Aquella vez me tocó bailar con Chacho, a quien admito mucho. Él y Ale han trascendido y, además, son grandes seres humanos, se les aprende un chorro”.

Para Alex, integrante de Magneto, la década de los 90 es la historia de su vida, es lo que cimentó su carrera musical y lo que más le ha dado, sobre todo, grandes amigos. “Deja tú la universidad, Magneto ha sido una gran escuela en todos los sentidos”, subrayó.

“Me enseñó a trabajar, a tener disciplina, humildad y honestidad. La vida me dio una gran oportunidad al estar en Magneto porque crecí mucho y si hoy veo todo en retrospectiva, no me queda más que agradecer, me siento muy orgulloso”, resaltó Alex, quien junto a Mauri, Alan, Elías, Tono y en su momento Charly, alcanzaron un éxito apabullante en la música que los llevó, incluso, a filmar una película: Cambiando el destino (1992).

El elenco original de los 90’s Pop Tour lo integraron OV7, Aleks Syntek, Fey, JNS, Erik Rubín, Caló, Litzy y The Sacados (solo Darío Moscatelli en su etapa inicial). Los conciertos estuvieron vigentes hasta el 25 de noviembre de 2017.