Ya es definitivo: Shakira corta todo lazo con Gerard Piqué

El administrador único de Barcelona Two es nada menos que Joan Piqué Rovira, el papá del ex jugador y por lo tanto fue el quien firmó el e-mail en el que se le pidió a Shakira dejar su casa. De esa empresa la cantante se desvinculó cuando le vendió al conglomerado de su ex su parte de la casa.

La explicación a los movimientos de Shakira

Los cambios que Shakira hizo en Fire Rabbit SL no son entonces nada sorprendentes, tomando en cuenta la memoria de las empresas. Con el movimiento definitivo del abogado Vilaseca, la de Barranquilla logra desvincularse de Gerard y de su familia en lo empresarial.

Ante la destitución, Shakira nombró a su propio abogado como apoderado, se trata de Enrique Pecourt Gozálbez, quien recibió su nuevo cargo el pasado 10 de mayo. El jurista está fincado en Barcelona, tiene muy buenas relaciones y goza de gran prestigio. Es especialista en derecho civil y fiscal.

Es hermano del abogado Jorge Pecourt, nada menos que uno de los asesores de Lionel Messi cuando decidió marcharse del Barça. Estos son pequeños gestos que Shakira sigue marcando para dejar en claro que el adiós ya no tiene vuelta atrás, además de poner sus cuentas en claro, de cara a su juicio contra la Hacienda española, en noviembre.

Shakira fue vista con Lewis Hamilton en un paseo en bote. (MEGA/GC Images)

La colombiana emprenderá un regreso a Barcelona a finales de este 2023 para hacer frente a la acusación de varios delitos fiscales, pero por el momento goza de su agenda de superestrella, al recibir el premio Billboard a la Mujer del Año; luego disfrutar de la Fórmula 1 al lado de Cruise y después de un paseo en bote con Hamilton.