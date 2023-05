Clara Chía no se tomó fotos en la casa de Shakira y Piqué ¡Tenemos las pruebas!

La prueba de que Clara Chía no se tomó fotos en la casa de Shakira

La cuenta fan de Clara Chía y Piqué, @ClaGerFans, que publica de manera frecuente noticias positivas relacionadas con ambos, fue la encargada de desmentirlo y en su cuenta oficial explicó:

Clara Chía y Gerard Piqué. (Instagram)

“Es tan obvio y evidente que NO son los mismos lugares. El balcón donde está Clara tiene azulejos, y los balcones de la ex casa de Gerard NO los tiene, Pero bueno, se ve que a la señora @Laura_Fa su inminente desempleo la tiene muy alterada y anda divulgando mentiras”, se escribió en el perfil y en directa aclaración hacia la periodista del programa ‘Sálvame’ señalaba como responsable de continuar difundiendo ese rumor a través del podcast Las Mamarazzis.

Como prueba de ello, mostró las pruebas: las fotos de Clara Chía y las de Shakira en el mismo lugar y cuyos alrededores no tienen ningún parecido.