Tom Holland revela que se ha mantenido sobrio durante más de un año

Tom Holland reveló que ha estado sobrio durante un año y cuatro meses. La estrella de Spiderman: No Way Home dijo que su proyecto más reciente, el programa de Apple TV+ The Crowded Room, lo ayudó a reconocer sus propios “desencadenantes”.

En el programa, Holland interpreta a Danny Sullivan, un joven que accidentalmente se mete en problemas después de ser arrestado por un crimen que no cometió.