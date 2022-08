“Hola y adiós”; Tom Holland reaparece en redes y explica la razón de su ausencia

Tom Holland dejó en claro a sus seguidores que el regreso que tuvo a las redes sociales este fin de semana, se trató de una situación única y excepcional debido a una causa que le apasiona, y que está relacionada con la razón que lo obligó a alejarse de Instagram y de sus otras plataformas sociales.

"Hola y adiós. Me he estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental", escribió Tom junto a su video de tres minutos de duración, en el que explicó que su regreso fue para ayudar a hacer un llamado de atención sobre la organización benéfica Stem4, una organización de salud mental a la que apoya a través de The Brothers Trust.