Aseguran que Taylor Swift y Matt Healy retoman romance después de casi 10 años

Lo que sabemos del supuesto romance entre Taylor Swift y Matt Healy

Después de la horda de rumores en 2014 Taylor Swift y Matt Healy, se mantuvieron cercanos y su amistad nunca fue un secreto, sin embargo, con visita de Healy al The Eras Tour, se reavivó la teoría de un romance, sobre todo después de que el periódico The Sun reportara que una fuente “confirmó el romance”.

Después de distintas muestras de afecto, los medios ya tienen en el radar a quien podría ser el nuevo novio de la cantante: el vocalista del grupo The 1975, Matt Healy. (Getty Images)

“Tanto Matty como Taylor han estado en tour las últimas semanas, ha habido mucho Facetiming y texteo, pero ella no puede esperar por verlo de nuevo.” dice el periódico.

Si bien los rumores existen, US Weekly reportó el 20 de abril que aunque Swift se siente optimista respecto al futuro, no está pensando en regresar al mundo de las relaciones pronto ya que “Se está readaptando a la vida de soltera, no está saliendo saliendo con nadie y ni siquiera piensa en hacerlo en un futuro cercano”.

Y aunque la cantante no piensa en una relación a futuro, la misma fuente declaró que la famosa cantante se siente muy optimista respecto a su futuro, además de que cree fielmente que todo ocurre por algo y si algo está destinado a ser, será.

Otras de las teorías respecto al avistamiento de Matt Healy en el concierto de Taylor Swift, es que el cantante acudió para apoyar a su amiga Phoebe Bridgers ya que fue quien abrió el concierto, además de que en el mismo se hizo el anunció de “Speak Now (Taylor’s Version), razón por la cual decidió que era importante estar ahí para ambas.

Matty Healy en el concierto de Taylor Swift (Twitter)

Al día de hoy, ninguno de los representantes de ambos cantantes han respondido a los rumores ni emitido declaración alguna.